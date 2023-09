Unieuro SBANCA con i prodotti tech al 60% di sconto

Sta per scadere il tempo: a partire dalla mezzanotte di oggi non saranno più disponibili i prezzi presenti all’interno dell’ultimo volantino del colosso Unieuro.

L’azienda infatti ha presentato ai suoi utenti un catalogo pieno di prezzi al minimo storico, compresi ovviamente nel mondo della tecnologia di alto livello.

Unieuro: questo è l’ultimo giorno per avere le offerte del nuovo volantino

Le grandi offerte presenti all’interno di questo volantino non possono passare inosservate, siccome includono grandi pezzi del mondo dell’elettronica. Si parte dai portatili, computer che ormai tutti cercano e che costano sempre di meno. Più in particolare già dalla prima pagina è possibile notare la presenza a 399 € in offerta dell’HP con 8GB di RAM e 256GB di SSD.

Segue un altro portatile, questa volta di Lenovo, un IdeaPad Sim 3 che è equipaggiato con 512GB di memoria SSD, 8GB di RAM e un processore AMD Ryzen 5. Il suo prezzo di 499 €.

Non mancano le proposte da parte di Apple, che vede uno dei suoi prodotti più venduti in offerta a 949 €. Si tratta del MacBook da 13″, oggi presente con la sua variante 2020.

Se volete poi uno smartphone di ultima generazione, ecco uno dei migliori in assoluto: l’iPhone 14 Pro Max. La variante da 128 giga costa oggi 1279 € in offerta.

Proprio qui in basso potete dare un’occhiata al volantino per trovare tutti i migliori prodotti che oggi sono in sconto. Ovviamente troverete altri smartphone, altri computer e tantissimi elettrodomestici disponibili. Unieuro consente poi di dilazionare anche il pagamento sfruttando i finanziamenti con tassi allo 0%.