TIM Power Supreme Web Easy, l'offerta che distrugge Iliad con 150GB

Ci ha impiegato veramente molto TIM per riprendersi una buona quantità di utenti. Il merito è stato del cambio di strategia, il quale ha comportato l’arrivo di tanti contenuti nelle nuove promo mobili. Ce ne sono state davvero tante, ma ultimamente la situazione sarebbe diventata ancora più piacevole.

Secondo quanto riportato, l’ultima offerta che il famoso gestore italiano ha lanciato sarebbe addirittura superiore a quelle promosse da un gestore come Iliad.

TIM ha la promo migliore di sempre: ecco la Power Supreme Web Easy con 150 giga in 4G al mese

Come sempre, anche questa volta TIM ha la promo giusta per far fronte alla concorrenza. Si tratta di una soluzione che pian piano è diventata famosa sul web, essendo infatti disponibile da tempo.

Il gestore è stato in grado di far vedere quanto la sua qualità sia ancora intatta, unitamente al risparmio e alla grande quantità di contenuti. È proprio per tale motivazione che nasce ufficialmente la Power Supreme Web Easy, proposta che ogni mese costa solo 9,99 € per chi la sottoscrive.

I fortunati potranno infatti contare su tantissimi contenuti mensili, a partire dai minuti fino ad arrivare ai soliti giga per la navigazione web. Più precisamente ci saranno a disposizione del pubblico minuti senza limiti verso tutti i provider di origine fissa e mobile, messaggi verso qualsiasi gestore e infine ben 150 giga disponibili per navigare in Internet usando la rete 4G.

Questo prezzo bassissimo dovrebbe essere assicurato per almeno due anni dalla sottoscrizione. Chiaramente sono inclusi tutti i servizi che l’operatore solito offrire gratis.