Smartphone pericolosi, la lista dei modelli con più radiazioni

L’uso quotidiano di dispositivi mobili ha sollevato preoccupazioni riguardo alle radiazioni emesse da questi apparecchi. Una recente ricerca tedesca ha messo in luce una serie di modelli di smartphone che emettono livelli di radiazioni potenzialmente dannosi per la salute umana. Queste sono misurate attraverso un indice chiamato SAR (Specific Absorption Rate), che quantifica la quantità di radiazione elettromagnetica assorbita dal corpo umano.

Smartphone pericolosi: fate attenzione a questi dispositivi

Il Bundesamt für Strahlenschutz, l’Ufficio federale tedesco per la protezione dalle radiazioni, ha assunto il compito di monitorare e pubblicare regolarmente un elenco di smartphone in base ai loro livelli di radiazione. Questo organismo si dedica a garantire la sicurezza e la regolamentazione delle radiazioni telefoniche in Germania.

Tra i modelli segnalati, Samsung appare più volte, con il Galaxy S22 che registra un valore SAR di 1.21 e l’Ultra a 1.05. Altri modelli notevoli includono il Realme GT Neo 2 con 1,19 e l’Oneplus Nord CE 2 a 1,02. Anche Google Pixel 6 e 6 Pro sono stati inclusi con valori di 1,00 e 0,99 rispettivamente. Apple non è da meno, con iPhone 13 Pro e 13 Pro Max che presentano un valore SAR di 0,99. Alcuni modelli più vecchi, come iPhone 7, 7 Plus e 8, hanno raggiunto punteggi sfavorevoli superiori a 1,30.

Tuttavia, non tutti gli smartphone emettono alti livelli di radiazioni. Molti modelli recenti sono stati progettati per ridurre al minimo le emissioni. Ad esempio, il Samsung Galaxy M12 ha un valore SAR di 0,54, mentre il Galaxy S22+ ha un valore di 0,57. Xiaomi 11T, 11 Lite e Redmi Note 11 vantano valori SAR inferiori a 0,60. Anche il POCO M4 Pro 5G e il Realme 8 hanno valori SAR bassi, rispettivamente inferiori a 0,60 e 0,78.

È importante sottolineare che il valore SAR non è l’unico indicatore della sicurezza di un dispositivo. Tuttavia, conoscere questi dati può aiutare i consumatori a prendere decisioni informate sull’acquisto di nuovi dispositivi. Inoltre, è essenziale che i produttori continuino a lavorare per ridurre le emissioni di radiazioni dei loro prodotti, garantendo al contempo prestazioni ottimali. In un’era in cui la tecnologia è onnipresente, la sicurezza e il benessere dei consumatori devono essere al centro dell’attenzione. Questo elenco serve come promemoria dell’importanza di rimanere informati e di fare scelte consapevoli quando si tratta della nostra salute e del nostro benessere.