Il mese di settembre è il mese della ripartenza per il grande calcio. Dopo il ritorno della Serie A e dei principali campionati esteri, nelle prossime settimane partirà anche la nuova annata della Champions League. Gli appassionati di calcio che non vogliono perdersi nemmeno un minuto di questa stagione, devono attivare sia Sky che DAZN. Le due pay tv si presentano ora al pubblico con una novità commerciale davvero rilevante.

Sky e DAZN, confermata l’offerta congiunta delle due pay tv

La Serie A per tutta la stagione sarà in esclusiva con DAZN, con Sky che trasmetterà soltanto tre partite per ogni giornata. La Champions League, invece, sarà un’esclusiva della pay tv satellitare. Gli abbonati per unire queste due competizioni in un unico pacchetto potranno ora contare su un’offerta congiunta sviluppata dalle due piattaforme.

In primo luogo, grazie ad un accordo tra Sky e DAZN, l’app di DAZN continuerà ad essere presente su Sky Q. Attraverso il decoder di nuova generazione satellitare, sarà quindi possibile accedere ai contenuti dell’app streaming senza cambiare telecomando né dispositivo. L’app di DAZN sarà ovviamente presente completamente a costo zero per tutti gli abbonati, previa pagamento di un ticket mensile alla tv streaming.

Gli abbonati di DAZN, inoltre, potranno gustarsi tutti i contenuti della piattaforma internet, anche con la tecnologia satellitare. Sky ha infatti confermato il suo canale Zona DAZN il quale prevede un costo di 5 euro al mese per gli abbonati, costo che va ad aggiungersi al prezzo del regolare abbonamento per il servizio.