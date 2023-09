Se state cercando una soundbar di alta qualità ad un prezzo conveniente, abbiamo il prodotto che fa per voi. Stiamo parlndo della soundbar Samsung HW-S50B/ZF scontata quasi del 50%.

Il prodotto si trova scontato sulla piattaforma di e-commerce Amazon. Scopriamo insieme tutte le sue caratteristiche.

Soundbar Samsung HW-S50B/ZF in offerta su Amazon

Immergiti nel suono surround 3d dolby atmos. L’altoparlante soundbar all in one è progettato per creare un’esperienza audio che ti avvolge. L’audio surround dolby atmos wireless offre un sound che ti fa sentire parte dell’azione. Suono che si adatta al tuo stile di vita. L’altoparlante della soundbar s50b utilizza il suono adattivo per abbinare automaticamente le impostazioni audio al tuo contenuto o alla tua musica preferita, per un sound definito nei minimi dettagli.

Ottimo per musica e giochi il tuo stile di vita tutto in una soundbar. Con la game mode pro senti i tuoi nemici anche da lontano, e con la music mode puoi ballare tutta la notte al ritrmo di un sistema audio per le tue feste. Streaming audio semplice con la connettività Bluetooth e airplay. Connettere i dispositivi alla soundbar è semplicissimo. Trasmetti la tua musica preferita senza la necessità di cavi aggiuntivi per un’esperienza fluida.

Aggiungi la potenza del cinema al tuo salotto con un televisore Samsung e una soundbar Samsung. Tecnologia di Samsung usa i canali di entrambi i dispositivi contemporaneamente, per un’esperienza sonora coinvolgente. Il tutto, seguendo questo link, a soli 139 euro invece di 249 euro.