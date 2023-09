Immaginando un ipotetico viaggio su Marte ci viene in mente subito il contributo della NASA, di SpaceX e magari anche l’ESA. Tutte agenzie spaziali che sono famose per i loro studi ed esperimenti condotti nella speranza di portare l’essere umano su questo pianeta. Oppure, penando ad un reattore nucleare o un sistema a propulsione non penseremmo di certo all’azienda che fra poco nomineremo.

Eppure, infatti, per entrambi i settori, c’è un’altra compagnia in ballo al quale nessuno penserebbe mai, ma che i più grandi esperti al mondo dovrebbero tenere sott’occhio. Il suo importante contributo, infatti, potrebbe rappresentare la svolta definitiva per un viaggio ed una permanenza sul il pianeta rosso. Parliamo della Rolls Royce.

La Rolls Royce punta al pianeta rosso

Con molta probabilità non vi aspettavate questo nome. Tuttavia pare che stia proprio lavorando su un concept chiave per aiutare l’essere umano a raggiungere dopo tanti tentativi il pianeta rosso.

La Rolls-Royce, infatti, per chi è non è avvezzo al mondo delle innovazioni tecnologiche e dell’ingegneria. è un’azienda che si occupa di tecnologia all’avanguardia da molti anni. Il suo punto forte non sono solo le auto.

Il progetto verso Marte è cominciato quando, a fine gennaio, la divisione ingegneristica della compagnia ha pubblicato un’immagine su Twitter (ora X) mostrando al mondo lo sviluppo del design del propulsore Rolls Royce. Questa invenzione potrebbe dare inizio, finalmente, alla corsa verso il pianeta che tutti tentano di raggiungere.

il famoso marchio britannico, infatti, è anche famoso per motori e reattori aerei, sistemi a propulsione marina e sistemi per la produzione energetica.

Differenza tra micro-reattore e reattore convenzionale

Si può già capire dal nome che le maggiori differenze sono nelle dimensioni, nella compattezza e come queste influenzino il funzionamento del motore. Quest’ultimo, molto piccolo e ristretto, è un dispositivo nel quale avvengono le reazioni necessarie per generare energia. Si tratta quindi di processi miniaturizzati e difficili da controllare che hanno sia dei vantaggi che dei svantaggi.

Dal punto di vista delle dimensioni, è di facile trasporto e utilizzo: si parla di una centrale nucleare in miniatura che permette di utilizzare una quantità di carburante minore.

Tanto la rolls-royce quanto la NASA, grazie a questa tecnologia sperano di ridurre i tempi necessari per una futura esplorazione umana di Marte. Chi vincerà la corsa verso il pianeta rosso?