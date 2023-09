Prima di leggere questo articolo ci sono alcune nozioni che necessitano di spiegazione, ogni elemento è costituto da atomi, il cui nucleo è composto da un protoni e neutroni attorno ai quali orbitano gli elettroni, il numero di protoni e di neutroni varia da elemento ad elemento, ad esempio l’Elio ha un nucleo costituito da 2 Protoni e 2 Neutroni tenuti insieme dalla forza nucleare forte, ciononostante però esistono altre variabili di questi elementi chiamate isotopi, le quali differiscono dalle versioni standard per il numero di neutroni, un esempio sono appunto il deuterio e il trizio, che altro non sono che idrogeno con uno e due neutroni in più rispettivamente.

Ovviamente all’interno di questa meccanica nucleare rientra anche l’Ossigeno, il quale normalmente consta di 8 Protoni, 8 Neutroni e 8 Elettroni, e presenta come tutti gli altri elementi degli isotopi la cui maggior parte era già stata osservata, fino a questo momento almeno, stando alle ultime notizie scientifiche sembrerebbe infatti che una nuova forma isotopica dell’ossigeno sia stata osservata, parliamo dell’Ossigeno-28, una forma che contiene 12 Neutroni in più rispetto a quello standard che respiriamo, per un totale di 20 Neutroni.

Solo teorizzato prima

Il risultato arrivato grazie al Tokyo Institute of Technology è stato pubblicato su Nature e lascia però spazio a numerose domande, infatti si crede che l’Ossigeno individuato possa comportarsi in modo differente rispetto a quanto ci si aspettava.

Normalmente gli atomi presentano un nucleo con un certo numero di elettroni e protoni che riempiono dei gusci concentrici in modo ordinata e nella disposizione e più bassa energia, ciò li rende stabili e dunque duraturi nel tempo, questo si pensava anche dell’Ossigeno 28, ottenuto frantumando il Fluoro 29 contro una spessa barriera di Idrogeno liquido che consentito di espellere il protone in più per arrivare all’ossigeno desiderato il quale però ha avuto vita breve, talmente breve che per dimostrare la sua esistenza ci si è basati su prove indirette, l’atomo ha lasciato dietro di se infatti Ossigeno 24 e 4 Neutroni.