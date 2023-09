Mercedes Classe G, una delle serie più amate del marchio tedesco, vedrà arrivare nel corso dei prossimi anni un nuovo modello più compatto, un fuoristrada di relative piccole dimensioni pensato per portare l’esperienza dell’offroad ad un prezzo più accessibile.

Lo conferma lo stesso CEO Ola Kallenius, il quale sostiene che sarà “un fuoristrada immediatamente riconoscibile“, anche se probabilmente non lo vedremo in tempi brevi, si parla di dover aspettare almeno il 2026/2027, prima di poterlo accogliere sul mercato mondiale.

Mercedes Classe G, come sarà il nuovo SUV?

Il modello sarà prodotto sulla base di una piattaforma che si discosta dalla classica MMA che stiamo vedendo nell’ultimo periodo, andando difatti a rappresentare la Mercedes Classe G alla stessa stregua di un sotto-brand, proprio per la presenza di più modelli appartenenti alla stessa serie (cosa che accade, ad esempio, con AMG).

L’idea, stando alle prime indiscrezioni trapelate, è quella di mettere sul mercato svariati varianti, sia con motore combustibile (quindi diesel o benzina), che proprio completamente elettrico. Il prezzo, come vi abbiamo anticipato, dovrebbe essere inferiore rispetto alla Classe G tradizionale, sebbene comunque non sarà alla portata di tutti.

L’ultima parola spetta sempre a Mercedes, la quale sostiene di “non essere ancora pronta a parlare di prezzo, sebbene considerando il segmento, possa affermare con certezza che sarà superiore al classico segmento C“. Ora non ci resta che attendere nuovi interessanti sviluppi in merito.