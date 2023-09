Lidl è un’azienda che riesce sempre a catturare l’attenzione dei consumatori, mettendo sul piatto offerte speciali e prezzi fortemente più bassi del normale. Come nel caso dell’ultima promozione, un volantino ricchissimo di occasioni che coinvolge un numero sempre più grande di utenti.

Gli acquisti, come sempre accade nel momento in cui arriviamo a trattare Lidl, sono da considerarsi effettuabili da tutti nei negozi fisici sparsi per il territorio, senza vincoli o limitazioni particolari. In parallelo c’è da ricordare che le scorte potrebbero essere dannatamente limitate, e di conseguenza potrebbero terminare prima del previsto.

Lidl, quali sono i nuovi sconti di oggi

Il fantastico volantino Lidl odierno, concentra la propria attenzione sul mondo del fai-da-te, con un testimonial di eccezione, ma allo stesso tempo propone all’utente finale interessanti sconti mirati sui prodotti e gli accessori per la casa.

Uno dei migliori è senza dubbio il robot da cucina multifunzione Monsieur Cuisine Smart, un prodotto che può essere ritenuto molto simile al Bimby di Vorwerk, e che oggi ha un costo di soli 399 euro.

All’interno della confezione si trova l’intero setup che vi aiuterà perfettamente nelle operazioni più classiche, in particolare parliamo di coperchio, vassoio e recipiente per la cottura a vapore, un contenitore da 4,5L in acciaio, un cestello, l’inserto per mescolare, la lama, il coperchio con apertura per il misurino, la spatola con punta in silicone e tanto altro ancora. Gli utenti che lo acquisteranno potranno godere anche di una garanzia della durata di 3 anni.