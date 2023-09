Kia Sportage, uno dei SUV più venduti al mondo, con oltre 7 milioni di unità commercializzate intorno al globo, diventando il modello più venduto in Kia dal 2015, è pronto ad accogliere una nuova versione, arriverà infatti la Special Edition.

Entro la fine del mese di Settembre in Europa, e lentamente anche in tutto il mondo, la versione presenterà sempre la stessa identica base del modello attualmente in commercio, introducendo però alcuni dettagli e particolari inediti, atti ad incrementare la raffinatezza del design del mezzo. Tra le unicità che troveremo nella Special Edition vediamo comparire il profilo laterale in nero lucido sui finestrini e lo spoiler, con dettagli cromati posizionati su tutti i lati.

I vetri saranno completamente oscurati, almeno quelli posteriori (per gli anteriori sarebbe illegale), con cerchi in lega sportivi da ben 19 pollici (anch’essi neri e lucidi), un sottoscocca cromato, ed una tinta della carrozzeria unica: Wolf Grey (non mancano comunque Experience Green, pearl black, casa white e deluxe white). Spostando l’attenzione nella parte interna, è possibile trovare interni scamosciati e similpelle, per una qualità di livello superiore, regolazione elettrica dei sedili anteriori (su richiesta), ben due schermi da 12,3 pollici di diagonale, con la tecnologia arricchita dalla presenza della smart key.

Kia Sportage, una storia lunga trent’anno

La storia Kia Sportage affonda le radici nell’estremo passato, era il 1993 quando la prima generazione della vettura comparve sul mercato, dimostrando sin da subito il design avveniristico e tutte quegli aspetti che negli anni l’hanno resa davvero unica. La seconda generazione, nel 2004, si contraddistinse per la sicurezza garantita agli utenti, seguita poi dall’esperienza di guida nella terza generazione (2010) ed il miglioramento del comfort con la quarta (2015). Nel 2021 è stata lanciata l’ultima generazione, le misure sono più generose, migliorando ulteriormente la sicurezza.

Al momento non sono state rilasciate informazioni sul prezzo della Special Edition, seguiranno aggiornamenti.