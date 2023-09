Il team di Ironhide Game Studio è lieto di annunciare il debutto di Junkworld, il titolo arriverà il 22 settembre in esclusiva su Apple Arcade. Si tratta dell’ultima fatica nata dalla mente dei creatori del pluripremiato franchise Kingdom Rush.

I giocatori di Junkworld si troveranno ad affrontare avventure rocambolesche tra i pericolosi terreni del mondo di gioco. Il titolo si configura come un tower defense ambientato in un mondo ostile e post-apocalittico e caratterizzato da personaggi ambigui.

Le meccaniche di gioco garantiranno sfide epiche condite dal tipico umorismo di Ironhide. Entrando maggiormente nel dettaglio, in Junkworld sarà possibile comandare un clan di scavenger con l’obiettivo di raccogliere importanti risorse. I giocatori dovranno stare attenti alle minacce ambientali presenti, come l’arido deserto e la palude radioattiva.

Gli utenti di Apple Arcade potranno divertirsi in esclusiva con Junkworld, un titolo tower defense ambientato in uno scenario post-apocalittico

Per affermare il proprio dominio su una determinata area, bisognerà piazzare le torri e respingere gli assalti dei nemici. Si dovranno utilizzare le carte tattiche e le unità speciali per avere il sopravvento sugli avversari. Non mancheranno anche gadget unici e stravaganti eroi che potranno ribaltare le sorti della sfida.

Gli sviluppatori hanno inserito nel gioco oltre 40 carte potenziabili, 16 torri, 9 eroi e quattro diversi terreni di gioco. In totale si contano oltre 80 stage per la campagna principale e 75 missioni speciali che faranno salire le ore di divertimento.

Ricordiamo che Junkworld sarà giocabile alla fine del mese su Apple Arcade tramite iPhone, iPad, Mac e Apple TV. Per maggiori informazioni è possiible visitate il sito ufficiale.