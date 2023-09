Iliad, se hai questi operatori sappi che hai diritto a delle promo speciali

Iliad, l’operatore di telefonia mobile di origine francese, ha consolidato la sua presenza in Italia, raggiungendo oltre 10 milioni di utenti attivi. Questo successo è dovuto principalmente alle sue offerte competitive, che combinano un ottimo rapporto qualità-prezzo con pacchetti generosi di minuti, messaggi e dati.

Iliad: tutte le offerte del momento

Settembre 2023 vede l’introduzione di alcune offerte notevoli per coloro che desiderano passare a Iliad da altri operatori come Vodafone, Tim e WindTre. La procedura di portabilità è stata semplificata, permettendo ai clienti di trasferire il proprio numero in Iliad nel mattino del secondo giorno lavorativo successivo alla richiesta. Inoltre, Iliad offre la possibilità di trasferire anche il credito residuo, che viene accreditato entro cinque giorni lavorativi dal completamento della portabilità.

Tra le offerte disponibili, “Iliad Voce” è proposta a 4,99 euro al mese e include chiamate e messaggi illimitati, con 40 MB di dati in 4G/4G+. Questa offerta è ideale per chi utilizza principalmente il telefono per le comunicazioni vocali e testuali. Per chi necessita di più dati, “Giga 100” è disponibile a 7,99 euro al mese, offrendo chiamate e messaggi illimitati con 100 GB di dati. Questa tariffa include anche chiamate internazionali illimitate verso oltre 60 destinazioni.

Una delle offerte più recenti è “Flash 180”, lanciata ad agosto e disponibile fino al 14 settembre. Per 9,99 euro al mese, gli utenti ricevono 180 GB di dati in 4G/4G+ e 5G, oltre a chiamate e messaggi illimitati. Questa tariffa rappresenta una delle poche offerte 5G sul mercato a meno di 10 euro al mese.

Infine, per coloro che necessitano principalmente di dati, Iliad propone “Dati 300”, un’offerta 5G a 13,99 euro al mese che offre 300 GB di dati senza chiamate o messaggi inclusi. Questa offerta è ideale per chi utilizza il proprio dispositivo principalmente per la navigazione e lo streaming.

In generale, Iliad continua a distinguersi nel mercato italiano grazie alle sue offerte competitive e alla sua politica di trasparenza. Con l’espansione della copertura 5G e l’introduzione di nuove tariffe, l’operatore è destinato a rimanere una scelta popolare tra i consumatori italiani.