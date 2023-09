Iliad a settembre vuole consolidare la sua leadership oramai accertata nel campo della telefonia mobile. Anche in queste prime due settimane del mese, tutti coloro che desiderano passare al provider francese potranno scegliere un’offerta davvero allettante, per costi e soglie di consumo, ossia la Flash 180.

Iliad, il 5G è sempre più presente ma il 3G è ai saluti

La Flash 180 mette sul piatto di tutti gli utenti chiamate illimitate verso tutti i numeri, sia fissi che mobili con la presenza di SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e con 180 Giga per la connessione di rete. Il prezzo per il rinnovo di questa tariffa sarà pari a soli 9,99 euro ogni trenta giorni, cui dovranno essere aggiunti ulteriori 9,99 euro una tantum per la ricezione della SIM.

Tra i principali punti forti di Flash 180 spicca senza dubbio la tecnologia 5G. In base a quella che è la copertura delle nuove reti in tutta la nazione, gli abbonati potranno navigare in internet con il 5G completamente a costo zero.

Iliad nel corso di queste settimane sta puntando molto sulle sue reti 5G, con l’obiettivo di raggiungere gran parte della copertura del territorio nazionale già entro la fine dell’anno. Ciò però comporterà una rinuncia per gli utenti. In linea con quanto fatto dagli altri operatori per la telefonia mobile, presto anche Iliad per massimizzare gli investimenti sul 5G andrà sempre più a disimpegnarsi con le reti 3G. La dismissione totale del 3G sarà effettiva una volta che tutto il territorio nazionale sarà raggiunto almeno dalle linee 4G.