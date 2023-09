ho. Mobile, ecco come scoprire chi si nasconde dietro le chiamate anonime

L’operatore virtuale ho. Mobile, parte integrante del panorama italiano della telefonia, ha messo a disposizione dei suoi clienti un servizio denominato “Override“. Questa funzionalità risponde a una necessità crescente tra gli utenti: quella di poter identificare chi si cela dietro a chiamate anonime o numeri privati.

ho. Mobile: come funziona Override?

Il servizio Override non è una novità introdotta di recente da ho. Mobile, ma è una caratteristica che l’operatore ha offerto per un certo periodo. La sua funzione principale è quella di disattivare temporaneamente la soppressione dell’identificazione del numero chiamante. Questo significa che, anche se un chiamante decide di mascherare il proprio numero, grazie a Override, l’utente destinatario potrà comunque vederlo.

Una specifica importante riguarda la durata di questo servizio. L’Override può essere attivato per un periodo massimo di 15 giorni. Questa limitazione temporale è stata pensata come una soluzione per quegli utenti che, in un determinato lasso di tempo, ricevono numerose chiamate indesiderate e desiderano identificare i chiamanti.

L’attivazione del servizio ha un costo di 26,55 euro, una cifra che viene detratta direttamente dal credito residuo della SIM dell’utente. Durante il periodo di attivazione, l’utente può accedere gratuitamente al dettaglio delle chiamate ricevute, permettendo così di avere una panoramica completa delle chiamate in entrata.

Per poter usufruire del servizio Override, l’utente deve seguire una procedura ben precisa. È necessario compilare un modulo, disponibile sul sito ufficiale di ho. Mobile, e inviarlo all’indirizzo indicato, accompagnato da una copia del documento d’identità. Una volta ricevuto il modulo, l’operatore procederà con l’attivazione del servizio.

Gli utenti hanno anche la possibilità di personalizzare l’attivazione del servizio, specificando il numero di giorni desiderati (fino a un massimo di 15) e l’orario in cui desiderano che il servizio sia attivo. Questa flessibilità è particolarmente utile per chi riceve chiamate indesiderate in orari specifici della giornata.

Tuttavia, ci sono alcune restrizioni. Il servizio Override non funziona per chiamate VoIP o quando l’utente si trova all’estero. Inoltre, non permette di identificare l’autore di SMS anonimi. In caso di necessità di ulteriori dettagli sul chiamante, ho. Mobile suggerisce di rivolgersi alle autorità competenti.

Se un cliente si trova ad affrontare un elevato numero di chiamate indesiderate, ho. Mobile offre anche la possibilità di cambiare il numero di telefono associato alla propria SIM. La prima modifica è gratuita, mentre le successive hanno un costo di 8 euro.