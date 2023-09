Rockstar Games sta lavorando da anni a GTA 6 e le voci sul rilascio del titolo si stanno intensificando. Gli analisti indicano che un annuncio potrebbe arrivare a breve con l’uscita della versione finale del gioco a partire dal prossimo anno.

Secondo le prime stime, Rockstar Games potrebbe arrivare a spendere oltre 2 miliardi di dollari per lo sviluppo e la commercializzazione di GTA 6. Questo potrebbe diventare il budget più alto mai speso per la realizzazione di un gioco.

Ne consegue che il titolo potrebbe fregiarsi anche di un altro primato, che di certo non farà contenti i giocatori. Infatti, stando alle ultime indiscrezioni, Grand Theft Auto 6 potrebbe avere un prezzo di lancio estremamente alto, mai visto prima su un titolo per PC o console.

GTA 6 non è ancora stato annunciato ma già fa discutere, Rockstar Games starebbe valutando un prezzo di lancio esagerato

Le voci suggeriscono un prezzo di vendita di circa 150 dollari a copia. Al momento questo informazione non è confermata, ma considerando tutti i costi sostenuti dalla software house potrebbe non essere del tutto sbagliata come previsione.

Sicuramente, se venissero confermati i 150 dollari per GTA 6, tutti gli utenti resterebbero estremamente scontenti. L’attuale media di 70 dollari/euro è giudicata alta dalla maggior parte dei giocatori e possiamo ricordare le lamentele legate all’aumento dei prezzi nel passaggio alla next-gen. Un aumento superiore al doppio dell’attuale prezzo comporterebbe gravi ripercussioni sul titolo e certamente arriverebbero annunci di boicottaggio da parte dei giocatori più agguerriti.

Ricordiamo che Grand Theft Auto 6, al momento, non ha ancora una data di uscita. Non sono state confermate neanche le piattaforme su cui il titolo verrà lanciato. Non resta che attendere maggiori dettagli che speriamo possano arrivare a breve.