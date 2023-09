Google ha preso una decisione estremamente importante. L’azienda di Mountain View sta apportando importanti modifiche al logo di Android, cambiandolo in maniera importante rispetto a quanto siamo stati abituati fino a ora.

Secondo Big G, le novità permetteranno di rendere il famoso robottino verde più dinamico e giocoso. Il nuovo logo Bugroid sarà associato alla scritta Android su tutti i nuovi prodotti e sulle pubblicità dove è necessario sottolineare la presenza del sistema operativo.

Fino ad ora, Google utilizzava esclusivamente la testa del robottino, invece ora il logo è caratterizzato dal corpo completo. L’avatar richiama le statue di Bugroid presenti presso il GooglePlex, il quartier generale a Mountain View. Il corpo del robottino è arrotondato e tridimensionale e il messaggio che vuole comunicare è l’evoluzione dinamica del sistema operativo.

Google sta rivoluzionando il modo di comunicare Android al mondo e alla community, in arrivo il nuovo logo totalmente rivisto e ottimizzato

I designer hanno tratto ispirazione dal Material Design per realizzare la tavolozza colori del robottino. A confermarla è la stessa Google in quanto questa scelta rappresenta un ulteriore segno di continuità tra tutto l’ecosistema che il sistema operativo e i servizi rappresentano.

Infatti, il nuovo logo sarà decisamente più presente rispetto ai precedenti e quindi deve essere riconoscibile. L’azienda ha intenzione di esporlo nelle location dove Android si connette con le persone e la propria community, quindi diventerà una rappresentazione grafica e fisica di Google stessa.

Ci saranno cambiamenti anche per il font utilizzato per la scritta Android. Nel logo la lettera “A” diventerà maiuscola e verranno arrotondati i bordi delle lettere “n” e “r”. Inoltre, i nomi dei dolci, tipici di Android, verranno eliminati dalla comunicazione globale per facilitare la comprensione per il pubblico ma saranno utilizzati a livello interno per lo sviluppo.