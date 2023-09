Debutta il restyling dell'Audi Q8 con tanti cambiamenti

All’interno della cornice del Salone IAA Mobility 2023 di Monaco, Audi a scelto la sede per presentare il restyling della sua Q8. Proprio durante gli ultimi tre mesi di questo 2023 potrà vedere la luce all’interno delle concessionarie italiane con prezzi che non sono stati ancora comunicati.

Le novità del design dell’auto non presentano grandi differenze e riguardano in maniera prevalente il lato frontale. Il disegno del paraurti è stato rivisitato, con un’estensione che arriva fino alla base dei gruppi ottici. Anche le prese d’aria frontali sono adesso più larghe rispetto al modello precedente.

I gruppi ottici, sia sull’anteriore che sul posteriore, sono stati modificati e godono ora della tecnologia HD Matrix LED con Audi Laser e OLED. Sul posteriore la fascia LED che unisce i due fari, integra adesso un inserto molto ampio di colore nero lucido con il logo dei quattro anelli simbolo della casa. Sono stati disegnati inoltre anche i terminali di scarico.

Motori e cambiamenti di prestazioni: questa è la nuova Audi Q8

Per quanto riguarda il motore, la nuova Audi Q8 presenta due motorizzazioni diesel ed una a benzina. Si tratta di tutti 6 cilindri a V, 3.0 di cilindrata e mild-hybrid.

L’Audi Q8 45 TDI, ha dunque 3.0 TDI ed eroga 231 CV e 500 Nm di coppia. La velocità massima è di 226 km/h e l’accelerazione consente uno 0 a 100 km/h in 7,1 secondi.

La Q8 conta anche su un V6 TDI con 286 CV e 600 nm di coppia per arrivare a 241 km/h e a 100 km/h in soli 6,1 secondi. Il turbo benzina invece consente di arrivare a 340 CV e 500 nm di coppia con uno 0-100 in 5,6 secondi e una velocità autolimitata a 250 km/h.