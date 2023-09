Se stai cercando una fonte di energia affidabile, la powerbank compatta S200 (stazione di alimentazione) insieme al pannello solare SP020 di AllPowers è proprio ciò di cui hai bisogno!

L’S200 di AllPowers è una stazione di alimentazione portatile rivoluzionaria, compatta ma potente, mentre il pannello solare SP020 rappresenta l’apice dell’efficienza energetica, offrendo una soluzione ecologica per le tue esigenze di ricarica. Insieme, questi due prodotti definiscono il futuro dell’energia portatile e sostenibile.

Pannello Solare

Iniziamo con una profonda immersione nel pannello solare SP020, una vera e propria gemma tecnologica che può essere ordinata e utilizzata in totale autonomia. Nonostante le sue generose dimensioni, stupisce per la sua leggerezza, offrendo una potenza impressionante di 60W. Per coloro che cercano ancora più potenza, AllPowers ha pensato anche a loro, proponendo un’opzione superiore da 100W, perfettamente compatibile con la powerbank S200. Tuttavia, se il tuo obiettivo principale è avere un pannello solare efficiente per alimentare i tuoi dispositivi, il modello da 60W rappresenta la scelta ideale.

Il design del pannello è stato curato nei minimi dettagli: viene fornito con accessori da posizionamento ergonomici e di alta qualità, progettati per garantire un fissaggio stabile e ottimale alla luce diretta del sole. Ma non è tutto. Il kit include anche 4 ganci robusti e versatili, ideali per ancorare il pannello a vari supporti come auto, roulotte o, perché no, anche ad alberi, garantendo la massima flessibilità di utilizzo.

Una delle caratteristiche più rivoluzionarie di questo pannello è la sua capacità di caricare ben 3 dispositivi contemporaneamente. Grazie ai suoi connettori avanzati, 2 USB tipo-A e 1 USB-C, non solo può alimentare i tuoi dispositivi, ma può anche ricaricare in modo efficiente la powerbank S200 o qualsiasi altra stazione di alimentazione compatibile prodotta dalla rinomata Allpowers.

I nostri rigorosi test hanno prodotto risultati sorprendenti: il pannello ha caricato completamente la powerbank S200 in un tempo record di circa 2,5 ore, raggiungendo una velocità di carica massima di 52 W. E c’è di più: AllPowers ha integrato una funzione ingegnosa che consente di collegare 2 o più pannelli insieme, ideale per alimentare stazioni di potenza di dimensioni maggiori. Dal punto di vista tecnico, il pannello pesa approssimativamente 1,95 Kg. Le sue dimensioni sono di 435x360x20 mm quando è piegato, espandendosi a 1070x435x5 mm quando completamente aperto, offrendo un’ampia superficie di cattura solare.

Powerbank

L’S200 di AllPowers non è solo una stazione di alimentazione portatile: è un concentrato di potenza e tecnologia in un formato incredibilmente compatto. Con dimensioni di soli 200x170x48 mm, questa meraviglia tecnologica vanta una capacità straordinaria di 41600 mAh 3.7V (154Wh), rendendola la stazione di alimentazione più piccola disponibile nella gamma AllPowers.

Ma non lasciarti ingannare dalle sue dimensioni ridotte. L’S200 è stato progettato con una serie di funzioni di sicurezza all’avanguardia, garantendo protezione da corto circuito, sovracorrente, sovrapotenza, sovraccarica e sovratemperatura. Questo è un dispositivo che mette al primo posto la sicurezza dell’utente.

Quando si tratta di ricarica, l’S200 offre una flessibilità senza precedenti. Puoi utilizzare l’adattatore di alimentazione incluso per una ricarica completa in 5 ore, oppure sfruttare l’ingresso USB-C per una ricarica rapida in soli 2,5 ore. E se sei sempre di fretta, puoi utilizzare entrambe le porte contemporaneamente, ottenendo una carica completa in un sorprendente 1,5 ore, anche se questo può variare a seconda della velocità di carica del caricabatterie USB-C. Nei miei test rigorosi, ho notato che l’S200, utilizzando entrambe le porte, raggiungeva il 100% in circa 2 ore. E con il pannello solare? Una performance altrettanto impressionante, passando dal 0 al 100% in circa 2 ore e 10 minuti.