ZTE ha presentato il nuovissimo Axon 50 Lite lanciando in Messico. Il device si va ad unire alla famiglia Axon 50 insieme alla versione standard e a quella Ultra chiudendo così una tripletta pensata per soddisfare tutte le esigenze degli utenti.

Infatti, Axon 50 Lite si configura come un device pensato per la fascia media che non deluderà sotto il profilo della scheda tecnica. Lo smartphone può vantare un display IPS LCD da 6,6 pollici con un notch a goccia che ospita una fotocamera da 8MP. Il pannello è dotato di una risoluzione Full HD+ di 2408 x 1080 pixel e un aspect ratio di 20:9.

Il SoC scelto da ZTE è un processore octa-core al momento non meglio specificato. Il sistema è supportato da 4 GB di RAM che possono diventare 10 GB di RAM in modo virtuale mentre la memoria interna è da 256 GB.

ZTE Axon 50 Lite arriva ufficialmente sul mercato ma gaurdandolo ci sarà una sensazione di déjà-vu, sembra proprio un iPhone!

La particolarità più evidente di Axon 50 Lite è certamente il comparto fotografico posteriore. La tripla ottica adotta una forma chiaramente ispirata agli iPhone di Apple con la configurazione alternata. L’ottica principale è da 50 megapixel con un’apertura f/1.8 mentre a supporto troviamo due fotocamere da 2 megapixel per scatti macro e per rilevare la profondità di campo.

La batteria del device è da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida da 22,5W. Il sistema operativo è basato su Android 13 con la personalizzazione proprietaria MyOS realizzata appositamente da ZTE.

Le dimensioni generali sono di 169,96 x 76,1 x 8,4 mm, rendendo il device molto sottile e facilmente trasportabile. Il prezzo di vendita in Messico si aggira intorno ai 250 dollari al cambio e i colori disponibili al lancio sono verde, nero e viola. Al momento non ci sono dettagli sulla disponibilità in Europa.