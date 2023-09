Al giorno d’oggi la maggior parte degli utenti preferisce acquistare un nuovo smartphone a rate, attivando magari in abbinata un’offerta di rete mobile. Al momento, in Italia questo è possibile grazie ai numerosi operatori telefonici disponibili. Uno di questi è WindTre e quest’ultimo ha da poco aggiornato il suo catalogo di smartphone acquistabili a rate da zero euro al mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre, nuovi smartphone acquistabili con rate da zero euro al mese

Con il noto operatore telefonico arancione gli utenti potranno acquistare tanti nuovi smartphone con rate da zero euro al mese. Come già accennato in apertura, infatti, in questi giorni l’operatore ha aggiornato il suo catalogo di device acquistabili con questa tipologia di rate. Gli utenti, quindi, pagheranno zero euro al mese per portarsi a casa alcuni smartphone.

Questo a patto però di un anticipo e di un piccolo costo per avviare la rateizzazione del dispositivo. L’acquisto deve poi essere necessariamente abbinato all’attivazione di una delle offerte mobile dell’operatore. Tra i nuovi smartphone aggiunti al catalogo, ora è disponibile ad esempio il nuovo Oppo A78 5G. Gli utenti potranno dunque acquistarlo con rate da zero euro al mese con un anticipo di 129,99 euro. Un prezzo quindi decisamente interessante per portarsi a casa un dispositivo del genere.

Il modello in questione dispone di 128 GB di storage interno e ben 8 GB di memoria RAM. Oltre a questo, sono stati aggiunti anche altri smartphone con un anticipo ancora più basso. Ricordiamo ad esempio il nuovo Honor 70 Lite 5G, con un anticipo di 99,99 euro. In alternativa, come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, sono poi disponibili TCL 403 e ZTE Blade A33s con un anticipo di addirittura zero euro.