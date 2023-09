WhatsApp, finalmente l'AGGIORNAMENTO video è arrivato

Gli aggiornamenti di WhatsApp sono ormai ricorrenti e riguardano qualsiasi aspetto, da quello estetico fino a quello funzionale. Le feature introdotte pian piano negli anni sono state migliorate in alcuni casi ed eliminate in altri, ma quelle che sono rimaste oggi sono fondamentali.

Il 2023 è stato per ora identificato come l’anno in cui il colosso colorato di verde ha introdotto più novità in assoluto proprio per quanto concerne le funzioni. Prendendo un po’ come spunto Telegram, WhatsApp ha aggiornato la piattaforma proponendo delle possibilità in più che sono piaciute tantissimo agli utenti. Una di queste è rappresentata certamente dalla possibilità di inviare foto in alta definizione.

Adesso tale modalità è stata estesa ufficialmente anche ad un altro aspetto come gli utenti avevano richiesto: i video.

Un aggiornamento molto atteso: ora i video inviati su WhatsApp possono essere in HD

In accordo con le indiscrezioni che avevano anticipato l’arrivo della funzione, WhatsApp ha dapprima introdotto la possibilità di inviare video in alta definizione all’interno della sua versione Beta destinata ad Android ed iOS.

Dopo un periodo di test più o meno lungo, la piattaforma di messaggistica ha dato il via alla distribuzione dell’aggiornamento ufficiale. Tutti hanno ricevuto, o stanno per ricevere, questo nuovo update che consentirà di recapitare file video con una qualità superiore.

È molto semplice inviare un video in HD. Basta fare come per le foto, ovvero selezionare il filmato direttamente tramite WhatsApp e in fase di invio premere sul tasto dedicato in alto con su scritto “HD“. Potrete così scegliere la risoluzione per voi più adatta.