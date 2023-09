Nel corso di questi ultimi mesi, sia gli utenti che gli addetti ai lavori hanno scoperto una serie di importanti novità su WhatsApp. Che sia il nuovo tool per la modifica dei messaggi o anche la funzione che consente l’accesso di uno stesso profilo su più dispositivi, la piattaforma di casa Meta ha cambiato in parte la sua fisionomia nel corso dell’estate. Da qualche settimane, gli iscritti inoltre hanno a disposizione un ulteriore upgrade che ha già incontrato il favore del pubblico.

WhatsApp, l’ultima novità che manda in pensione per sempre le note vocali

L’ultima novità in ordine di tempo su WhatsApp tocca da vicino il campo della messaggistica ed in particolare interessa lo strumento delle note audio, attraverso una curiosa evoluzione.

Nelle versioni aggiornate della piattaforma su iPhone ed Android gli utenti potranno ora utilizzare le note video, ossia delle breve registrazioni video che vanno a sostituire le precedenti registrazioni vocali.

Gli utenti che desiderano registrare una nota video devono mettere in atto lo stesso procedimento utile per le note audio. Sarà quindi necessario effettuare un tap prolungato sul microfono per registrare, per poi successivamente effettuare uno switch sull’icona della telecamera che apparirà in basso a destra sulla pagina della chat. La videocamera, a tal punto, sarà attivato in automatico per consentire la registrazione del video.

Il roll out su iPhone e sui dispositivi più recenti di casa Android di questa novità andrà avanti nelle prossime settimane. Già da ora però il consenso del pubblico verso le note video sembra essere unanime.