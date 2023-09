TIM nel mese di settembre rilancia la sua storica sfida nei confronti di Iliad. Il provider italiano opta come al solito per le promozioni low cost, con l’obiettivo di invogliare sempre più potenziali utenti ad attivare una SIM. Obiettivo primario per TIM in questi ultimi giorni d’estate è contrastare la promozione principale di Iliad, la Flash 180.

TIM, le promozioni Wonder per convincere tutti i clienti

Tra le ricaricabili migliori del gestore italiano in questo mese di settembre spiccano come al solito le offerte Wonder. Queste tariffe si presentano ora al pubblico in una duplice, ma allo stesso tempo vantaggiosa, versione.

Attraverso la prima opzione, i clienti che scelgono la TIM Wonder potranno beneficiare di consumi senza limiti per le telefonate, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e ben 100 Giga per navigare in internet (anche attraverso le reti del 5G) ad un costo di soli 9,99 euro ogni trenta giorni.

Altrettanto vantaggiosa la seconda opzione, con un prezzo persino più basso pari a soli 7,99 euro al mese. Nella fattispecie, gli utenti riceveranno chiamate no limits verso tutti, SMS infiniti ed anche 70 Giga per la connessione di rete, sempre con 5G incluso.

I clienti che attivano una di queste due proposte di TIM, in aggiunta al costo mensile, dovranno impegnarsi ad aggiungere solo una quota una tantum il cui valore è di 10 euro per l’attivazione della SIM. Come in passato sarà necessaria la portabilità della rete da altro operatore per sottoscrivere le tariffe Wonder. Per la portabilità saranno sempre necessari sino ad un massimo di tre giorni lavorativi.