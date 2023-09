Quante volte avete giocato a “Snake” con il vostro primo cellulare? Quando non si poteva navigare su internet e l’unico modo per passare il tempo era far sopravvivere quel serpentino e non permettergli di mordersi la coda. Vi farà piacere sapere che potrete ancora provare quest’emozione tramite l’app musicale Spotify.

Magari non ve ne siete accorti perché troppo presi dalla musica o da altro, ma è proprio lì davanti ai vostri occhi. Ecco come fare per giocare.

Giocare a Snake su Spotify

Il minigioco è già presente su Spotify, non dovete scaricare alcuna implementazione. Per accedervi, dovete entrare nell’app o scaricarla se non l’avete sul vostro smartphone, ed effettuare il login. Dovete poi avviare una playlist qualsiasi e, mentre il brano è in riproduzione, tornate nella pagina della playlist. Fatto ciò, cliccate sui tre puntini in alto, collocati sotto ai mi piace e alla durata complessiva della playlist. Potreste ad esempio scegliere tra quelle automaticamente prodotte in base ai vostri gusti come la Daily Mix.

Si aprirà poi un menu a tendina, dovrete scorrere sulle opzioni disponibili e trovare la sezione “Mangiati sta playlist”. In quel momento si aprirà il gioco!

C’è però una cattiva notizia. Non tutti ad ora possono aprire su Spotify questa funzionalità. Con molta probabilità è ancora in fase di test, quindi solo pochi fortunati possono riavere indietro l’amato serpentino. Detto ciò, potete sempre provare a vedere se rientrate nel test. Allora via al gioco e vi raccomandiamo di scegliere una playlist che dia la carica!