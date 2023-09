Samsung: in arrivo nel 2025 lo smartphone arrotolabile

L'azienda coreana è a lavoro per produrre una nuova linea di smartphone completamente rivoluzionaria che cambierà l'universo dei device pieghevoli. La tecnologia innovativa sarà in grado di rendere i cellulari sottili come carta e super flessibili.