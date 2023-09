Offerta dopo offerta, la sfida tra i gestori che si occupano di telefonia mobile va avanti senza sosta. Da quando sono intervenuti i gestori virtuali nella competizione, tutto è cambiato in maniera radicale. Prima a contendersi lo scettro di miglior provider erano sempre i soliti, mentre adesso è cambiato tutto proprio tra le gerarchie. Gli utenti non vanno più a preferire la qualità e il nome dell’operatore telefonico, ma la quantità dei contenuti e soprattutto il prezzo di vendita dell’offerta singola. Rabona Mobile fino a poco tempo fa era uno dei migliori e deteneva tranquillamente la leadership tra i provider del suo livello.

I problemi sono cominciati ad arrivare dallo scorso mese di aprile, quando improvvisamente gli utenti si sono ritrovati senza rete per inviare i messaggi. La situazione poi pian piano si è trasferita anche alla rete internet e alle chiamate, lasciando i clienti praticamente al buio. Adesso sembra che qualcosa stia cambiando, ma si è assaporato anche l’addio per Rabona Mobile. A quanto pare questo pericolo non è ancora scongiurato ma potrebbero esserci buoni margini di recupero.

Rabona Mobile rischia l’addio, ora si va in Tribunale a Milano contro Vodafone

Vodafone ha staccato autonomamente il servizio al provider virtuale, che si basava infatti sul gestore più famoso in Europa.

Tutte le voci di addio sono state smentite da Rabona, ma ora si va avanti. Il distacco della rete disposto da Vodafone e attuato da Plintron è stato portato in tribunale a Milano da Rabona Mobile. Grazie a te non è risvolti giudiziari.