PlayStation Plus, i costi degli abbonamenti cambieranno definitivamente

L’abbonamento annuale a PlayStation Plus subirà un aumento di prezzo a partire dal 6 Settembre 2023. Questa modifica riguarderà tutte e tre le versioni dell’abbonamento: Essential, Extra e Premium. PlayStation Plus, che serve per le console PS4 e PS5, offre una serie di vantaggi come l’accesso al multiplayer online, giochi inclusi ogni mese, sconti sul PlayStation Store, contenuti esclusivi, archiviazione nel cloud e la guida di gioco per PS5.

PlayStation Plus: i tre abbonamenti

Le tre versioni dell’abbonamento differiscono per i servizi offerti. Ad esempio, con i piani Extra e Premium, gli utenti hanno accesso a un catalogo di giochi con fino a 400 titoli e al servizio Ubisoft+ Classic. Il piano Premium offre anche giochi classici delle precedenti console PlayStation, versioni di prova dei giochi e il servizio di streaming nel cloud.

Dal 6 Settembre, il prezzo degli abbonamenti annui aumenterà come segue: PlayStation Plus Essential passerà da 59,99 euro all’anno a 71,99 euro; PlayStation Plus Extra da 99,99 euro a 125,99 euro; e PlayStation Plus Premium da 119,99 euro a 151,99 euro. Nonostante l’aumento, gli abbonamenti annuali rimarranno più convenienti rispetto a quelli mensili o trimestrali. Ad esempio, PlayStation Plus Essential costerà 8,99 euro al mese o 24,99 euro ogni tre mesi, mentre PlayStation Plus Premium sarà 16,99 euro al mese o 49,99 euro ogni tre mesi.

Gli attuali abbonati vedranno l’aumento di prezzo solo a partire dalla loro prossima data di rinnovo, che sarà il 6 Novembre 2023 o dopo. Se un abbonato modifica il suo piano dopo il 6 Settembre, come ad esempio effettuando un upgrade o un downgrade, verrà applicato il nuovo prezzo. Microsoft ha giustificato l’aumento affermando che permetterà di continuare a offrire giochi di alta qualità e altri vantaggi. Gli abbonati verranno informati dell’aumento via e-mail e sul sito ufficiale di PlayStation saranno disponibili ulteriori dettagli. È possibile modificare o annullare l’abbonamento in qualsiasi momento. Infine, dal 5 Settembre al 2 Ottobre 2023, gli abbonati potranno riscattare nuovi giochi mensili come Saints Row, Black Desert: Traveler Edition e Generation Zero.