Gli orologi non sono solo un semplice accessorio con cui si può sapere che ora sia, ma per molti è un simbolo di ricchezza e di status sociale elevato. Molti modelli, con le loro particolarità date dai materiali o dagli inserti, sono spesso “prede” dei rapinatori.

Personaggi famosi, come ad esempio Carlos Sainz, pilota della formula uno è stato recentemente derubato. Così come lui, anche altri vip, imprenditori, dirigenti o turisti particolarmente danarosi hanno subito la stessa sorte. Questo tipo di rapina sta “riscontrando molto successo” tra le strade di Milano. Lo sanno anche le forze dell’ordine che nei giorni scorsi hanno svolto delle operazioni di blocco per fermare i malviventi e le bande specializzate.

I rapinatori hanno una certa conoscenza e sanno individuare gli orologi che possono valere anche cifre a sei zeri. La loro attenzione si concentra, la maggior parte delle volte, su determinati brand molto conosciuti. Si appostano nelle vie della movida e al momento giusto attaccano il malcapitato. Quando poi quest’ultimo è qualcuno con un nome noto e l’accessorio derubato vale parecchio, spesso la notizia finisce in prima pagina. Vediamo quali sono i marchi prediletti dai furfanti.

I brand di orologi preferiti dai rapinatori

Uno dei marchi che sicuramente tutti conoscete e vi aspettavate in classifica è il Rolex. Conosciuto da sempre come il simbolo della ricchezza, non è solo un orologio, ma un vero e proprio investimento. Spesso diviene infatti un lascito per le generazioni future e il suo valore con il tempo sale a dismisura, fino al 200%. Tra i modelli storici più famosi ci sono l’Oyster del 1923 e il Daytona associato alla figura di Paul Newman, che lo indossò in varie occasioni. Il prezzo di un nuovo Rolex oscilla tra i 5.600 e i 76.500 euro a seconda del tipo.

Altra azienda produttrice di orologi di lusso è la Patek Philippe. Il modello più famoso è il Nautilus, la cui prima versione risale al 1976. Altra linea importante è la Calatrava. Quest’ultima serie varia di prezzo andando dai 32.000 e i 106.000 euro.

C’è poi il brand più giovane, ma non meno prestigioso, Richard Mille, creato in Svizzera nel 2001. Il modello più conosciuto è l’RM 001 Tourbillon, il primo a debuttare sul mercato e che lo ha reso famoso. Il costo di qualsiasi modello parte di base dai 100mila euro. Gli orologi Richard Mille sono famosi anche per il loro design super leggero, ma il loro costo li rende più pesanti di un macigno.

Se vi aspettavate in questa lista qualche Casio, purtroppo no, non rientrano, oppure siete più tipi da smartwatch?