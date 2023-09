Iliad fa sentire la sua voce anche in questi ultimi giorni del mese di agosto. In occasione della fine dell’estate, non cambiano le grandi iniziative del provider francese, a partire dalla tariffa che nelle ultime settimane ha ottenuto un consenso unanime di pubblico: la Flash 180.

Iliad, questi tre servizi ora sono garantiti a costo zero

La Flash 180 rappresenta una vantaggiosa ricaricabile low cost che Iliad ha messo a disposizione di tutti i suoi abbonati, in edizione limitata, sino al prossimo 14 settembre. Gli utenti che scelgono questa tariffa avranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 180 Giga per navigare in internet. Il costo è da vero ribasso, pari a soli 9,99 euro ogni trenta giorni.

Gli abbonati di Iliad che optano per questa tariffa, così come per le altre, avranno inoltre anche tre servizi gratuiti.

Il gestore francese mette a disposizione di tutti i suoi clienti chiamate illimitate verso i paesi esteri. Gli abbonati potranno quindi comunicare con amici e parenti in oltre sessanta nazioni senza pagare alcun genere di extra rispetto ai costi standard della tariffa.

Una seconda sorpresa, altrettanto gradita dal pubblico, è quella del 5G. Con la Flash 180, Iliad conferma la sua politica commerciale con la garanzia della navigazione di rete attraverso le linee di ultima generazione senza alcun costo extra.

Infine, come ultimo servizio, a breve gli abbonati del provider francese potranno anche contare su un’app a costo zero. L’app sarà disponibile per gli utenti con uno smartphone Android o un iPhone.