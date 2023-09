Stavate aspettando tutti quanti il momento migliore dopo l’estate per poter sottoscrivere una nuova offerta mobile? Chiaramente quelle di Iliad sono ancora le migliori, soprattutto se si prende in esame l’ultima promozione lanciata ad agosto.

La Flash 180 è la miglior espressione da parte del gestore mobile, soprattutto per via del prezzo mensile e della qualità di rete.

Iliad batte tutti, la Flash 180 ha i migliori contenuti con il 5G gratis per chiunque

Questa nuova offerta che Iliad ha introdotto ormai qualche settimana fa per tutti i nuovi utenti, terminerà esattamente tra nove giorni. Questo significa che dopo questo periodo di tempo non sarà più possibile attivarla e bisognerà attenersi alle offerte che il gestore pubblicherà sul sito ufficiale.

Venendo ora ai contenuti che si trovano all’interno della Flash 180, c’è davvero poco da dire: non manca nulla. Questa soluzione mostra infatti minuti, SMS e soprattutto connessione ad internet in quantità con il miglior standard di rete.

Più precisamente all’interno dell’offerta ci sono minuti senza limiti per poter telefonare chiunque in Italia ma anche in Europa. Iliad inoltre dispone anche di soluzioni a livello internazionale. In merito agli SMS, anche questi sono senza limiti verso tutti, con la rete Internet che è il fiore all’occhiello: ci sono infatti 180 giga per navigare.

La qualità di rete sarà in 5G, proprio come piace agli utenti. Inoltre Iliad dispone ancora una volta questo standard gratis per ognuno che attiverà la Flash 180. Il prezzo mensile sarà di soli 9,99 € per sempre, senza cambiamenti siccome il provider non è sottoposto ad alcuna rimodulazione.