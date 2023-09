Tranquilli, non stiamo dicendo che il vostro cellulare possa prendere improvvisamente vita ed uccidervi nel sonno, ma delle radiazioni che esso emette. Come molti dispositivi, anche gli smartphone sono radioattivi e per questo potenzialmente pericolosi per la salute umana.

Nel corso dell’ultimo decennio, sono stati effettuati centinaia di studi per comprenderne l’effetto sul nostro corpo. Per, ora, non c’è ancora una ricerca che attesti al 100% il loro impatto sulla nostra salute. Alcuni oncologi, tuttavia, hanno spiegato la loro preoccupazione su come il contatto diretto del nostro organismo, con questi device che producono radiazioni, possa incidere sull’insorgere di patologie gravi come il cancro.

La pericolosità più che alle radiazioni è spesso stata associata al calore che il nostro cellulare emette. Recenti ricerche hanno trovato una connessione tra quest’ultimo e i casi di infertilità nell’uomo, soprattutto in coloro che sono soliti porre il loro smartphone nella tasca anteriore, ovvero nella zona pelvica.

Come capire se il nostro cellulare emette troppe radiazioni?

Ogni device produce una determinata quantità di radiazioni. La differenza sta proprio in quanto ne produce. L’Unione Europea, per tutelare i cittadini e per evitare che le aziende producano cellulari estremamente pericolosi, ha posto un limite alle radiazioni che un solo device può produrre: 2 W/kg. Questo valore è legato ad un particolare indice chiamato dagli scienziati SAR che rappresenta la quantità di radiazioni assorbite dal corpo umano.

Tuttavia, alcuni smartphone venduti sul mercato sono sotto questo limite, ma di poco. Uno dei modelli più radioattivi, presentato l’anno scorso, è il Motorola Edge con un valore SAR pari a 1,78 W/kg. Questo è solo uno dei tanti esempi. Molti modelli della Xiaomi hanno un indice che oscilla da 1,45 W/Kg in su (Mi Note 10 o il Mi 9T), oppure alcuni di produzione Google (Pixel 3 e 4), della Samsung (Note Plus e l’A52).

Ovviamente questi sono solo alcuni degli smartphone che emettono una quantità di radiazioni elevata. Se il vostro cellulare è tra questi, il nostro consiglio è di evitare di tenerlo nelle tasche, sul comodino o troppo tempo a contatto diretto con la vostra pelle. Invece, se magari dovete acquistarne uno nuovo, controllate online quale sia il modello più sicuro sulla piazza che soddisfi le vostre esigenze.