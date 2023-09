Honor sale sul tetto del mondo con gli oltre 36 Media Awards vinti direttamente ad IFA 2023, azienda che nell’ultimo periodo è stata in grado di catturare l’attenzione degli utenti e degli addetti ai lavori, con tanti prodotti di qualità, come Honor Magic V2, un foldable a dir poco inimitabile, il più sottile e leggero del mercato.

Nel corso della fiera berlinese, inoltre, Honor ha ufficialmente presentato il V Purse, un foldable che offre ampie possibilità di personalizzazione, grazie ad un design pressoché unico. Dispositivi che sono stati ampiamente apprezzati dai media, tanto da insignirli con oltre 36 media awards, anche noi di TecnoAndroid abbiamo voluto premiarli con ben due premi: miglior tecnologia e miglior smartphone.

Honor, un successo incredibile ad IFA 2023

I riconoscimenti sono arrivati letteralmente da tutto il mondo, con Android Headlines pronta a definire ‘Honor V Purse non solo un telefono, ma anche una dichiarazione di moda’, seguita a ruota dalla notissima GSMArena, riconoscendo il device come “un dispositivo molto avanzato, prodotto da una azienda che spesso pensa fuori dagli schemi”.

L’altro dispositivo, come vi abbiamo accennato, al centro delle discussioni, è stato Honor Magic V2, premiato da TechRadar come “Best of IFA 2023“, e sottolineando che ad oggi “non sono molti i dispositivi che riescono a rendere alquanto obsoleto il resto dei modelli in vendita”.

Prodotti che indubbiamente convincono sotto molteplici aspetti, in primis per l’innovazione ed il progresso tecnologico, senza però dimenticarsi di una portabilità estrema, che parlando spesso di foldable viene un po’ a mancare. Non vediamo l’ora di provarli e proporvi la nostra recensione completa.