ho.Mobile è un operatore virtuale che sta cercando in tutti i modi di catturare l’interesse e l’attenzione dei consumatori, mettendo sul piatto offerte dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, ovvero in grado di proporre un bundle più unico che raro, in vendita a cifre fortemente ridotte.

Accedere alle migliori offerte di ho.Mobile è relativamente semplice, poiché basta collegarsi al sito ufficiale, ed il gioco è pressoché fatto, data la spedizione della SIM a domicilio e l’attivazione completamente gratuite. Il problema sta più che altro nel fatto che al giorno d’oggi la migliore promo è disponibile solamente per coloro che si trovano in determinate condizioni d’uscita da un MVNO o da Iliad, ciò sta a significare che non tutti vi potranno accedere liberamente.

ho.Mobile, quanti prezzi bassi per tutti

Una promozione davvero assurda vi attende proprio in questi giorni da ho.Mobile, l’attivazione è possibile per tutto il mese ad un prezzo davvero ridicolo: soli 7,99 euro, con rinnovo fisso mensile ed addebito diretto sul credito residuo della SIM che si andrà effettivamente ad acquistare.

L’utente che sceglierà una simile promozione potrà comunque riuscire a godere di bundle di tutto rispetto, composto in primis da 180 giga di internet alla velocità del 4G, per scendere poi verso tutto illimitato, come minuti e SMS, da utilizzare senza vincoli in Italia.

Il costo fisso potrà subire variazioni in futuro, per il semplice fatto che non sono da escludere rimodulazioni di vario genere.