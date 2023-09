Google Chrome, una nuova funzione per estrarre immagini dai video

Stare con le mani in mano proprio non piace agli sviluppatori di Google, soprattutto a quelli che si occupano delle app proprietarie del colosso. Una di quelle che riporta costantemente nuovi aggiornamenti risponde certamente al nome di Google Chrome.

Gli utenti che si affidano molto a questo browser web, sanno di poter beneficiare sempre delle migliori possibilità, soprattutto in merito alle funzioni. Adesso il pubblico otterrà qualcosa che probabilmente cerca da sempre: si tratta della possibilità di ottenere foto dai video in riproduzione.

È capitato a tutti almeno una volta di provare a fare uno screenshot nel momento preciso in cui accade qualcosa in quel filmato. Raramente il risultato presenta un aspetto decente, siccome l’immagine è di qualità piuttosto bassa. Google questa volta però introduce una nuova funzionalità all’interno dell’ultima versione del suo browser Google Chrome.

Google Chrome, ora gli utenti estrarranno immagini ottime dai video

All’interno di un post sul blog che riguarda gli studenti universitari, Google ha ufficialmente rivelato una nuova funzionalità. Questa, in arrivo sul suo browser Chrome durante i prossimi giorni per tutti, prende il nome di “Copia fotogramma video“.

La feature permetterà di estrarre un’immagine da un video in riproduzione, chiaramente utilizzando Google Chrome. Per riuscire ad accedere alla funzionalità, bisognerà solo mettere in pausa il video che si sta guardando e fare clic col pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi della finestra del filmato.

Comparirà quindi un menu ed all’interno dell’elenco ci sarà questa nuova opzione disponibile. In molti riferiscono di aver già ricevuto l’aggiornamento, avendo dunque anche la possibilità di testare questa nuova aggiunta.

L’unica differenza, almeno secondo chi ha già avuto modo di provare la funzione “Copia fotogramma video” è che serve cliccare due volte con il tasto destro e non una sola. Usando questa soluzione, sarà diverso: lo screenshot comporta una qualità inferiore, mentre usando la nuova feature verrà estratta una copia pulita dell’immagine.