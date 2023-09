Negli ultimi anni la Friggitrice ad Aria è diventato un must have in cucina in quanto permette di cucinare moltissime pietanze con la croccantezza di un fritto ma molto più salutare.

In questi giorni la piattaforma Amazon ne sta proponendo una di marca Moulinex con capacità 4.2 litri ad un prezzo molto interessante.

Friggitrice ad Aria Moulinex in super offerta su Amazon

La friggitrice ad aria Moulinex è pensata per preparazioni leggere e sane; senza l’uso di olio, puoi friggere, arrostire, cuocere e grigliare tutti i tuoi piatti preferiti con fino a 6 porzioni disponibili. Goditi una frittura sana con le 4 possibilità di cottura: Friggere, Arrostire, Grigliare e Cuocere. Scegli la ricetta che preferisci, da croccanti pezzi di pollo a muffin con scaglie di cioccolato, da patatine fritte fatte in casa a gustosi gamberetti.

Sfrutta le 8 modalità preimpostate (Patatine fritte, Cotolette, Gamberetti, Torte, Pizza, Pesce, Grill, Arrosto) per cucinare in modo comodo e veloce tutto quello che desideri. Il selettore di temperatura della friggitrice Moulinex Easy Fry Deluxe consente di cucinare con una temperatura ad alta precisione tra 80 °C e 200 °C per risultati ottimali con ogni ricetta.

Il design compatto con capacità XL ti permette di preparare tutti i piatti per la tua famiglia o i tuoi amici in una volta sola. Dispone di un grande pannello touchscreen digitale e di timer elettronico con spegnimento automatico e allarme acustico; grazie al cestello brevettato, la griglia è rimovibile e aiuta a catturare l’olio sul fondo. Seguendo questo link la potrete acquistare a soli 109.99 euro con la possibilità di aggiungere un coupon sconto di ben 30 euro.