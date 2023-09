Fastweb costa 7 euro, ci sono 150GB e un servizio in REGALO

Continua ad avere luogo la sfida tra i vari gestori che si occupano di telefonia mobile in Italia. I nomi più importanti sono sempre gli stessi con qualche outsider che è stata in grado di prendersi la scena. Uno degli operatori più importanti in tal senso è sicuramente Fastweb.

Fastweb lancia la sua nuova offerta, costa 7,95 € al mese con il 5G incluso

Nessuno credeva che la vecchia offerta di Fastweb potesse improvvisamente cessare di esistere. Quella da 8,95 € al mese infatti non è più disponibile sul sito ufficiale in favore di una nuova proposta a cui il provider ha pensato. Da qualche giorno ecco l’ultima soluzione che costa invece 7,95 € al mese per sempre con tutto incluso.

Fastweb vuole dare ancora una volta quell’idea di solidità che da sempre contraddistingue l’azienda, proponendo anche la migliore qualità in termini di navigazione sul web. Venendo ai contenuti dell’offerta, questa si mostra piena di minuti e anche di giga per Internet. Partendo da minuti senza limiti verso qualsiasi gestore fisso e mobile in Italia e in Europa, il provider arriva al vero punto focale dell’offerta. Si tratta di 150 giga disponibili per navigare sul web sfruttando la connessione 5G.

Bisogna infatti ricordare che Fastweb è l’unico gestore virtuale a poter disporre di tale standard di rete, peraltro il più rapido in Italia secondo i test di Ookla.

L’attivazione è velocissima e può essere effettuata anche con il proprio SPID. Il prezzo mensile consiste dunque in 7,95 € al mese e il 5G è gratuito per tutti coloro che hanno uno smartphone compatibile.