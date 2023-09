Euronics è pronta a far sentire la propria voce nel mercato della rivendita di elettronica, mettendo subito sul piatto una campagna promozionale più unica che rara, con la quale riuscire a spendere poco o niente, ed allo stesso tempo accedere a prodotti di qualità assoluta.

Il risparmio da Euronics raggiunge i massimi livelli con una soluzione più unica che rara, fruibile tranquillamente nei vari negozi sparsi per il territorio, cosicché i singoli consumatori si ritrovino in grado di accedere alle medesime offerte anche tramite il sito ufficiale, ed essere così sicuri di spendere poco non solo fisicamente, con l’aggiunta dell’acquisto effettuato dal divano di casa propria.

Euronics shock, ecco quali sono i nuovi prodotti

Fino al 13 settembre 2023 il volantino Euronics riesce davvero a fare faville, mettendo sul piatto incredibili sconti speciali, come ad esempio la bellissima Sony PS5, che oggi costa solamente 449 euro (con una riduzione di 100 euro rispetto al listino).

Non mancano all’appello gli sconti mirati sui prodotti di casa Apple, con una buona selezione di elementi in promozione, come nel caso di Apple iPhone 14 Pro, disponibile a 1129 euro, oppure anche iPhone 14 Plus, che oggi è disponibile a partire da 999 euro. Coloro che invece fossero interessati ai modelli con sistema operativo Android, potranno scegliere di acquistare Xiaomi 12, Redmi Note 12 Pro, Redmi 12C, Xiaomi A2, Redmi 12, Galaxy A33, TCL 40Se e tanti altri ancora. Tutti i dettagli del volantino sono disponibili online ed anche qui sotto.