L’offerta migliore di CoopVoce prende il nome di Evo 200, si tratta a tutti gli effetti di una promozione che ha un costo di soli 7,90 euro al mese, e che oggi può essere richiesta da un qualsiasi utente sul territorio nazionale.

L’attivazione è possibile entro oggi, 6 settembre 2023, tramite il sito ufficiale dell’azienda. Al momento attuale non abbiamo la certezza che possa essere richiesta anche nei negozi fisici sparsi per il territorio nazionale. Non vengono posti limiti o vincoli di provenienza, ciò sta a significare che tutti gli utenti la possono richiedere, senza costi aggiuntivi in fase iniziale, e con la certezza che non si assisterà ad alcuna rimodulazione futura.

CoopVoce, che sorpresa con quest’offerta

Un’occasione più unica che rara da CoopVoce con la EVO 200 attivabile solamente oggi, ad uno dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto: soli 7,90 euro al mese. La promozione, come era lecito immaginarsi, richiede il pagamento del canone tramite il credito residuo, così da essere sin da subito sicuri di non dover consegnare carta di credito o coordinate bancarie.

Nel momento in cui si sarà selezionata la EVO 200, gli utenti potranno comunque godere di 1000 SMS, di minuti illimitati ed anche 200 giga alla massima velocità, che in questo caso corrisponde al 4G. I vincoli contrattuali sono completamente assenti, il prezzo, come vi abbiamo ampiamente anticipato, non è destinato a cambiare in futuro, resterà sempre lo stesso.