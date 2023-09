Amazon Prime Video, le squadre che si sfideranno in Champions League

Il mondo del calcio si prepara per il ritorno della Champions League, la prestigiosa competizione europea che vede le migliori squadre del continente sfidarsi per il titolo. Quest’anno, la piattaforma di streaming Amazon Prime Video si unisce a Sky e Mediaset nella trasmissione delle partite, offrendo ai suoi abbonati la possibilità di seguire in diretta la migliore partita del mercoledì.

Amazon Prime Video: le partite dell’anno

Amazon ha recentemente annunciato le prime quattro partite che verranno trasmesse su Prime Video. Il 20 settembre, gli spettatori potranno assistere alla sfida tra Real Sociedad e FC Inter. Il 4 ottobre, sarà la volta del Borussia Dortmund contro l’AC Milan. Il 25 ottobre, il Milan si scontrerà con il Paris Saint-Germain, una partita che promette scintille dato che vedrà il Milan sfidare il PSG dell’ex portiere Gianluigi Donnarumma. Infine, l’8 novembre, l’Inter tornerà in campo contro il FC Salzburg.

Queste partite rappresentano solo l’inizio di una stagione di Champions League che promette di essere entusiasmante. Le due squadre milanesi, insieme a Napoli e Lazio, rappresenteranno l’Italia nella competizione. La scelta di Prime Video di trasmettere queste partite dimostra l’importanza crescente dello streaming nel panorama televisivo moderno, offrendo ai fan del calcio un’alternativa alle tradizionali trasmissioni televisive.

Inoltre, la decisione di Amazon di trasmettere il big match tra Milan e PSG il 25 ottobre sottolinea l’importanza di questa partita. Il Milan, una delle squadre più titolate d’Italia, contro il PSG, una delle squadre più ricche e potenti d’Europa, è una partita che attirerà sicuramente l’attenzione di milioni di tifosi in tutto il mondo.

Mentre i fan attendono con ansia l’inizio della Champions League, le squadre si preparano intensamente, sapendo che ogni partita potrebbe determinare il loro destino nella competizione. Con così tante storie e rivalità in gioco, la Champions League 2023 promette di essere un’edizione indimenticabile.