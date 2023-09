Le promozioni mobile sono tantissime, ed altrettanto varie tra di loro, per questo motivo apprezziamo sin da subito la possibilità di affidarci alla Flash 220 di 1Mobile, operatore telefonico in forte crescita nell’ultimo periodo.

La soluzione di cui vi parleremo, è da considerarsi disponibile in versione globale, ovvero la possono richiedere tutti gli utenti in Italia, senza vincoli o limitazioni di alcun genere. I costi iniziali variano in relazione alla provenienza, più specificatamente coloro che opteranno per la portabilità pagheranno 4,99 euro, mentre tuti gli altri (ovvero chi richiederà la promo su nuova numerazione), dovrà versare un contributo di 9,99 euro.

1Mobile, una promozione più unica che rara

Coloro che seguiranno le precedenti indicazioni, potranno avere libero accesso ad una promozione che presenta un costo fisso mensile di soli 9,99 euro, ma senza vincoli contrattuali di durata o limitazioni particolari. In altre parole, il consumatore finale potrà decidere di abbandonare 1mobile quando vorrà, e non si ritroverà costretto a pagare alcuna mora.

A conti fatti la suddetta promozione è davvero unica, poiché nasconde al proprio interno ben 220 giga di internet alla velocità massima disponibile da 1mobile (ricordiamo non essere il 4G+ pieno, ma limitato), con 90 SMS che possono essere spediti a qualunque numero sul territorio, ed anche minuti illimitati utilizzabili a piacimento in Italia.

Il canone indicato dovrà essere pagato con il credito residuo, la promozione è da ritenersi valida fino a solamente il 15 settembre, poi sarà necessario optare per un qualcosa di differente.