Il brand Xiaomi e i suoi smartphone finito al centro di alcune preoccupanti polemiche relative alla sicurezza del sistema. Infatti, alcuni utenti stanno affermando che all’interno degli smartphone del produttore è presente un malware.

Il malware in questione è chiamato Mintnav e il suo funzionamento è particolarmente subdolo. Il malware è in grado di hackerare il browser Chrome ed impostare parametri automatici senza che ci sia alcun intervento da parte degli utenti.

Al momento non ci sono conferme ufficiali in merito alla questione, ma di seguito riportiamo il messaggio scritto su Reddit dall’utente che per primo si è accorto del malware:

“Ehi, ragazzi, ho recentemente notato su tutti i miei telefoni Xiaomi che la homepage del mio Google Chrome è stata cambiata in un sito chiamato ‘Mintnav’, state attenti a cambiarla, non ho trovato alcuna documentazione su questo sito quindi penso che sia una truffa (una cosa che ho trovato molte volte fatta da Xiaomi)“.

Se possedete uno smartphone Xiaomi fate attenzione, il malware Mintav è realizzato apposta per colpire i device del produttore

In seguito a questo messaggio, molti altri utenti hanno confermato di avere lo stesso problema. Purtroppo i dettagli su Mintav sono ancora troppo pochi e non è possibile capire quanto sia grave il problema.

Secondo alcune fonti online, il malware rientra nella categoria delle applicazioni in grado di modificare i parametri del browser. Questo significa che è possibile dirottare gli utenti verso pagine web non ricercate. Sebbene al momento non sembra in grado di causare danni importanti, resta certamente il fastidio nell’uso quotidiano dello smartphone.

A rendere ancora più particolare la situazione si sottolinea che Mintav sembra essere attivo esclusivamente sugli smartphone Xiaomi. Gli utenti in possesso di device di altri produttori non sembrano essere affetti dal malware o dai problemi che esso causa.