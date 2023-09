WordPad - Microsoft è pronto per il grande passo, addio all'elaboratore di testi

Dopo quasi tre decenni di servizio, Microsoft ha deciso di mettere da parte WordPad, l’applicazione integrata in Windows che ha permesso a generazioni di utenti di creare e modificare documenti di testo in modo semplice. Questa decisione segue l’annuncio dell’azienda che ha dichiarato che il servizio non riceverà ulteriori aggiornamenti e verrà eliminato in una futura versione di Windows. In alternativa, Microsoft suggerisce ai suoi utenti di utilizzare Microsoft Word per documenti di testo RTF come .doc e .rtf e il Blocco note di Windows per documenti di solo testo come .txt.

WordPad, addio anche a Cortana

La scelta di Microsoft di dismettere WordPad non sorprende del tutto. Già nel febbraio 2020, con il rilascio di Windows 10 Insider Build 19551, WordPad era diventato una funzionalità opzionale, dando la possibilità agli utenti di rimuoverlo se lo desideravano. Questa applicazione è stata una costante nei sistemi Windows dal 1995, ma la sua rilevanza è diminuita nel tempo, soprattutto con l’avvento di soluzioni di elaborazione testi più avanzate. Un altro aspetto da considerare è una recente vulnerabilità di WordPad che è stata sfruttata dai cybercriminali per diffondere il malware Qbot. Anche se non è chiaro se ci sia un collegamento diretto tra questo attacco e la decisione di Microsoft, è plausibile che abbia avuto un impatto sulla scelta dell’azienda.

Tuttavia, WordPad non è l’unico strumento che Microsoft ha deciso di abbandonare negli ultimi anni. Nel 2017, l’azienda aveva annunciato l’intenzione di dismettere Windows Paint con il rilascio di Windows 10 Fall Creator’s Update, decisione dalla quale si è poi ricreduta, rendendo l’app disponibile tramite Microsoft Store. Potrebbe essere un destino simile per WordPad, se ci fosse una domanda sufficiente da parte degli utenti. Inoltre, Microsoft sta gradualmente eliminando l’assistente vocale Cortana nelle versioni di anteprima di Windows 11 Canary rilasciate all’inizio di agosto 2023, sostituendolo con Windows Copilot, un assistente virtuale potenziato dall’intelligenza artificiale.