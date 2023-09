WINDTRE Back To School, 5G a meno di 7€ e sorprese per il ritorno a scuola

WINDTRE, uno dei principali operatori di telefonia mobile in Italia, sta per lanciare una nuova promozione dedicata al ritorno a scuola. Questa offerta, chiamata Super 5G Under14, è rivolta ai clienti di età inferiore ai 14 anni e offre minuti, SMS e fino a 100 Giga 5G a un prezzo scontato di 6,99 euro al mese. Questa promozione sarà disponibile dal 4 settembre 2023 e sarà valida fino al 17 settembre 2023.

WINDTRE Back To School: la promozione che non puoi perdere

La Super 5G Under14 fa parte di una gamma di offerte generazionali lanciata da WINDTRE il 26 giugno 2023, che comprende anche offerte per gli Under 30 e gli Over 70. La particolarità della versione Under14 è l’inclusione dell’app WINDTRE Family Protect, che offre protezione sul web e blocca contenuti inappropriati per i più giovani. Inoltre, i clienti possono attivare l’app di gaming WINDTRE GoPlay a un costo promozionale di 1,99 euro al mese.

Dal 4 settembre, WINDTRE introdurrà una promo in Limited Edition per la Super 5G Under14, riducendo il prezzo da 9,99 euro al mese a 6,99 euro al mese. Questa offerta sarà disponibile sia con addebito su credito residuo che con addebito automatico Easy Pay. A seconda della modalità di pagamento scelta, i clienti avranno accesso a 50 o 100 Giga di traffico dati. L’offerta include anche minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS e 100 Giga di traffico internet mobile.

Per quanto riguarda le offerte smartphone, WINDTRE ha confermato le offerte WINDTRE Pack Unlimited 5G e Protect Unlimited 5G. La promozione Reload exChange sulla gamma Apple iPhone 14 con sconti sull’acquisto rateizzato sarà prorogata fino al 17 settembre 2023. Inoltre, dal 4 settembre, alcune offerte dati estive saranno sostituite da offerte precedenti, mentre altre saranno prorogate.

Un’altra novità riguarda l’opzione Roaming Travel Pass. WINDTRE introdurrà nuove opzioni mensili o settimanali per viaggiare in Asia e in Africa, con prezzi a partire da 14,99 euro al mese. Alcune delle precedenti Travel Pass saranno ritirate a causa di cambiamenti nei paesi inclusi. Infine, è importante notare che WINDTRE ha introdotto una nuova clausola ISTAT sull’adeguamento dei prezzi in base all’inflazione. Questo significa che, a partire da gennaio 2024, l’operatore potrebbe aumentare i prezzi ai clienti in caso di aumento dell’indice dei costi al consumo di ISTAT.