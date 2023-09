Un’offerta davvero unica nel proprio genere vi attende oggi da Vodafone, pronta ad avvicinare la sottoscrizione di una nuova SIM da parte di tantissimi utenti sul territorio, la promozione convince con 150 giga di internet alla massima velocità, ed un prezzo di tutto rispetto.

La soluzione di cui vi parleremo nell’articolo è da ritenersi attivabile solo ed esclusivamente da una specifica porzione di consumatori, parliamo infatti di coloro che sono in possesso di determinati requisiti di provenienza, ovvero uscita da Iliad o da un MVNO, con appunto annessa portabilità obbligatoria del numero originario. Richiedere la promo è decisamente più semplice di quanto potreste mai immaginare, poiché basta collegarsi al sito ufficiale, ed il gioco è pressoché fatto (la consegna a domicilio è gratuita).

Vodafone, occasioni incredibili da 150 giga al mese

Se stavate pensando di passare a Vodafone, allora dovete richiedere subito la Vodafone Special, una soluzione che non ammette assolutamente repliche, occasione perfetta per riuscire a spendere solamente 7,99 euro al mese, senza dover sottostare a vincoli contrattuali di durata, ed allo stesso tempo pagando il canone direttamente con il credito residuo della propria SIM ricaricabile.

All’interno della promozione si possono trovare contenuti di alta qualità, caratterizzati da 150 giga di traffico dati, oppure anche da minuti e SMS illimitati che gli utenti potranno spendere senza problemi verso un qualsiasi numero di telefono. L’attivazione, come vi abbiamo anticipato, è possibile sul sito ufficiale, non nei negozi fisici sparsi per il territorio nazionale.