Very Mobile ha attivato in questi giorni una promozione flash, che potremmo definire quasi lampo, si tratta di una soluzione richiedibile solo con portabilità obbligatoria (da MVNO o da Iliad), ma che allo stesso tempo propone un bundle a dir poco incredibile.

Attivarla, come per gli altri MVNO, è davvero molto semplice, poiché basta collegarsi al sito ufficiale e seguire tutta la procedura. Ciò che limita l’attivazione dell’offerta sono due aspetti in particolare: la provenienza è obbligatoria con portabilità, mentre il tutto sarà da espletare entro il 6 settembre, in caso contrario non sarà più attivabile.

Very Mobile, l’offerta che dovete attivare ad occhi chiusi

Poco tempo a disposizione per attivare una delle migliori promozioni del momento, il suo costo, come anticipato del resto, è di soli 5,99 euro, un ammontare che porta l’utente a poter spendere poco, senza vincoli contrattuali e da versare direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile.

Gli utenti che la vorranno richiedere, sempre e soltanto rispettando i suddetti requisiti e presentando la richiesta tramite il sito ufficiale, non dovranno pagare nemmeno un centesimo in fase iniziale, ed allo stesso tempo godere di tanti contenuti. Questi, nello specifico, corrispondono a 120 giga di internet alla massima velocità di navigazione, passando anche per illimitati minuti e SMS, che potranno essere utilizzati indistintamente verso ogni numero di telefono.

I dettagli della suddetta fantastica promozione sono raccolti comodamente sul sito ufficiale di Very Mobile.