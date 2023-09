Urbanista Malibu, l'altoparlante con ricarica solare

Urbanista, azienda leader nel settore dei dispositivi audio, ha recentemente presentato Urbanista Malibu, non il solito altoparlante bluetooth, si tratta a tutti gli effetti di una innovazione più unica che rara, con la quale ci siamo potuti confrontare direttamente ad IFA 2023.

Il suo punto di forza è chiaramente rappresentato dalla ricarica solare Powerfoyle, nella parte superiore trovano posto le celle solari che permettono di ricaricare autonomamente la batteria, semplicemente esponendo il prodotto alla luce del sole. Ciò porta ad una autonomia idealmente infinita, che può ugualmente essere supportata dalla porta USB-C per la ricarica tramite la connessione alla rete elettrica.

Il controllo del device avviene direttamente nella parte superiore, dove sono posizionati ben tre pulsanti fisici, dal feedback aptico discreto con una corsa minima che restituisce la risposta attesa anche con le mani bagnate, con una buona dose di personalizzazione dettata dalla presenza di un equalizzatore sull’applicazione mobile.

Urbanista Malibu, la qualità del suono ed il prezzo

All’interno di Urbanista Malibu troviamo 2 speaker fisici da 10 wat l’uno, che porta ad un suono dai bassi particolarmente potenti, alti dettagliati e mai stridenti, nel complesso quindi un audio di alta qualità che riesce a fluire dalla scocca con una distribuzione quasi a 360 gradi. Interessante la funzione Stereo Link, utile per collegare e riprodurre la musica in contemporanea da due dispositivi.

Il prodotto nasce per essere utilizzato in mobilità, per questo motivo presenta certificazione IP67, per la resistenza all’acqua, la polvere e la sabbia, con un design circolare veramente unico nel suo genere (da notare che i materiali utilizzati, plastica e tessuti, sono completamente riciclati). Mostrato ufficialmente ad IFA 2023, può già essere acquistato dal sito ufficiale di Urbanista, nelle colorazioni Desert Gray ed anche Midnight Black, ad un prezzo di listino che si aggira attorno ai 169 euro.