Nel nostro Paese con gli anni sono stati fatti dei grandi passi in avanti per la connessione internet, cercando di coprire tutte le aree del territorio e donando anche una buona velocità. Tuttavia in molte zone la copertura è ancora piuttosto debole. Per tale motivo, prima di sottoscrivere un qualsiasi contratto, è bene capire se nell’area in cui viviamo i servizi inclusi nell’offerta sono effettivamente fruibili? In nostro aiuto arriva la TIM, con un nuovo strumento molto semplice da usare che ci permetterà di fare tutti i controlli necessari.

Quando si attiva una promozione internet nuova, molti operatori non avvisano della possibilità che il tanto promesso 4G o 5G non sia disponibile nelle nostre zone o potrebbero addirittura mentire. Il risultato sarebbe una connessione lenta, che ci fa impazzire e migliaia di telefonate al servizio clienti. Con il nuovo strumento offerto da TIM invece, potremmo capire effettivamente quale promozione faccia al nostro caso, prima di sottoscrivere qualsiasi abbonamento.

Come effettuare un controllo connessione con TIM

La TIM, uno dei gestori italiani che è risultato essere uno dei migliori quest’anno, ha inserito una funzione di consultazione della copertura all’interno del proprio sito ufficiale.

Non è del tutto una novità, i clienti potevano già accedere a questa opzione, solo che ora è molto più efficiente grazie a delle nuove implementazioni. Solitamente tutti i gestori permettono di inserire il proprio indirizzo per capire la connessione nella propria zona quanto sia veloce, ma le informazioni che ci rilasciano non sono molto dettagliate.

Questa è la differenza sostanziale con il nuovo servizio TIM. Le analisi sono molto più studiate per dare all’utente i dati giusti legati strettamente alla propria area di riferimento. Questo grazie ad una vera mappa interattiva di tutto il territorio. In questo modo, anche chi vive nelle zone più sperdute di Italia è in grado di verificare le possibilità di connessione. Un ottimo strumento che consigliamo di usare.