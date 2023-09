TIM è una realtà che da sempre è stata in grado di avvicinare tantissimi utenti alla sottoscrizione di una nuova SIM, mettendo sul piatto prezzi relativamente bassi ed un risparmio che altrimenti non saremmo assolutamente in grado di trovare altrove.

Gli utenti che oggi vogliono richiedere la migliore promozione di TIM, devono comunque ricordare che è limitata al solo caso di provenienza da uno specifico operatore telefonico. In altre parole la sottoscrizione è obbligatoria solamente per coloro che abbandonano Iliad o MVNO, non sarà possibile richiederla nel momento in cui si sarà in possesso di una SIM di un operatore telefonico tradizionale.

Aprite il nostro canale Telegram ufficiale per avere gratis i codici sconto Amazon disponibili in esclusiva assoluta sul vostro smartphone, solo iscrivendovi qui.

TIM, occasioni ed offerte assurde

A Settembre risulta ancora attivabile la Power Supreme Web Easy di TIM, una promozione che costa solamente 7,99 euro al mese, un canone che gli utenti devono versare tramite il credito residuo della propria SIM ricaricabile, senza comunque essere minimamente costretti a sottostare ad un vincolo contrattuale di durata.

Ciò che la rende particolarmente speciale è sicuramente la possibilità di godere della prima mensilità a titolo gratuito, in questo modo l’utente dovrà pagare il canone solamente dal secondo rinnovo, potendone godere a costo zero per circa 31 giorni.

All’interno della promozione si trova comunque un bundle molto invitante, con illimitati minuti e SMS da utilizzare liberamente verso tutti, passando anche per 150 giga di internet che sono disponibili alla massima velocità possibile. Quest’ultima, al momento attuale, corrisponde solamente al 4G+.