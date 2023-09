I podcast sono una delle feature più amate di Spotify e attraverso questo strumento è possibile ascoltare tantissimi talk show inerenti diversi temi. Tuttavia, il successo dei podcast ha portato alla nascita di canali che non rispettano le linee guida della piattaforma.

Tra questi spiccano i podcast dedicati al rumore bianco. Questi canali sono incentrati sulla riproduzione di suoni naturali come le onde, la pioggia o il rumore della natura e vengono utilizzati dagli utenti per rilassarsi o addormentarsi.

Il successo di questi podcast è innegabile. Secondo i dati di Spotify, si sono raggiunte le 3 milioni di ore di fruizione giornaliera di questi contenuti sulla piattaforma. Lo stesso algoritmo pubblicitario proponeva agli utenti questi podcast considerando l’enorme successo che riscuotevano.

Spotify ha scelto di modificare la propria politica sui podcast riducendo l’incidenza di quelli dedicati al rumore bianco

Tuttavia, gli analisti di Spotify si sono accorti di questo problema e sono intervenuti in maniera decisa. I podcast di rumore bianco sono scomparsi dalle preferenze degli utenti e i podcaster hanno registrato cali importanti nel proprio audience.

Sebbene un portavoce di Spotify abbia commentato: “La proposta di rimuovere i podcast di rumore bianco non è stata portata a compimento: continuiamo ad avere questo tipo di podcast sulla nostra piattaforma“, i dati indicano il contrario.

All’interno di un thread di Reddit, gli utenti stanno commentando che i loro podcast di rumore bianco non sono più presenti tra i Preferiti. Inoltre, un podcaster di rumore bianco ha visto i propri episodi scomparire dalla piattaforma per due volte. La prima volta gli episodi sono scomparsi per tre settimane mentre la seconda volta per dieci giorni. In totale, l’utente ha perso oltre 70 mila download al giorno e, di conseguenza, follower e ricavi pubblicitari.