Shokz, azienda leader nel settore della produzione di accessori audio per il mobile, ha recentemente presentato le OpenFit, auricolari open-ear dalla struttura super leggera, e pensate per non risultare troppo invasive all’interno del padiglione auricolare.

Nel corso della fiera di Berlino (IFA 2023), abbiamo avuto occasione di toccarle con mano, e di premiarle come migliori cuffie IFA 2023, per apprezzarne pienamente le peculiarità. Il form factor (arco auricolare a forma di delfino) risulta sicuramente essere l’aspetto più distintivo, vengono definite open-ear, ovvero si posizionano nel padiglione auricolare, ma si agganciano attorno all’orecchio stesso, favorendo così l’ergonomia e la stabilità in fase di utilizzo, ed allo stesso tempo riducono l’isolamento passivo, permettendo all’utente di sentire perfettamente ciò che lo circonda.

Shokz OpenFit, cuffie davvero particolari

Il sistema di controllo si concentra sull’auricolare, con un’area soft touch per gestire alla perfezione chiamate e la riproduzione musicale, essendo molto ergonomiche, la certificazione IP54 ne facilita l’utilizzo anche durante gli allenamenti all’aria aperta. In chiamata la cancellazione del rumore con intelligenza artificiale permette di non catturare i rumori ambientali, garantendo una riproduzione audio di qualità (il driver è di 18 x 11 millimetri in fibra di carbonio) con bassi profondi (grazie all’algoritmo OpenBass di Shokz per migliorare le basse frequenze, il DirectPitch per il bilanciamento perfetto di ogni frequenza e il Dynamic Range Control per l’equalizzazione in tempo reale) e alti brillanti. L’autonomia è un altro degli aspetti positivi, infatti permette di raggiungere fino a 7 ore di utilizzo con una sola ricarica, che si estende a 28 ore con la custodia (i tempi di ricarica della batteria da 58mAh e 600mAh sono di circa 60 e 120 minuti).

Le Shokz OpenFit sono perfettamente compatibili con qualsiasi smartphone, indipendentemente dal sistema operativo, grazie alla connettività bluetooth 5.2, ed una portata wireless fino a 10 metri. Le Shokz OpenFit possono essere acquistate dal sito ufficiale al prezzo di listino di 199 euro.